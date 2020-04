Cucina giapponese online: ecco come preparare i bento

A grande richiesta, la cuoca giapponese Kinu Yukawa, già ospite di Ikiya in diverse occasioni, terrà una lezione online dedicata ai bento, i pranzi al sacco giapponesi, direttamente da Londra (UK)! Questa lezione è un’esclusiva per i nostri sostenitori su Patreon, un modo per ringraziarli del sostegno di questi mesi. Il supporto che ci avete dimostrato ci ha permesso di tenere viva la nostra passione, anche in tempi difficili. E’ per questo che abbiamo deciso di dedicarvi una lezione speciale, assieme ad una professionista indiscussa come Kinu. Per partecipare a questa lezione e a molti altri eventi online, diventate patrons su https://www.patreon.com/ikiya Data della lezione: giovedì 21 maggio 2020, dalle 20.00 alle 22.00 circa.

Cosa imparerete in questa lezione?

Il bento! I bento nascono in Giappone come pasti al sacco da mangiare in treno (i primi bento si chiamano infatti ekiben, da eki: stazione). Nel corso dei secoli l’arte culinaria dei bento è evoluta, per arrivare alle splendide creazioni che possiamo ammirare oggi in vendita nelle gastronomia giapponesi. Questa lezione è incentrata sul fornire le basi per la creazione di un bento equilibrato dal punto di vista nutrizionale, insegnandovi anche le tecniche base per la composizione e la conservazione dei cibi.

Menu della lezione

鶏唐揚げ Tori Karaage: pollo fritto alla giapponese

Per vegetariani faremo proporremo una variante con il Koya Tofu 高野豆腐. Poiché è di difficile reperibilità in Italia, i partecipanti useranno il seitan.

玉子焼き Tamago Yaki: frittata agrodolce alla giapponese

野菜胡麻和え Yasai Goma-ae: verdure di contorno marinate con salsa al sesamo

おにぎり Onigiri: polpette di riso ripiene

味噌玉 Miso Dama: palline di miso per una zuppa di miso istantanea!

Chi è Kinu Yukawa?

https://www.kinuyukawa.com

Kinu Yukawa è nata e cresciuta nella città di Kobe, Giappone. Ha imparato le basi della cucina giapponese sin da piccola, grazie a sua nonna, una chef e imprenditrice di successo. Ha studiato cucina francese all’Ecole Ritz Escoffier per affinare le sue tecniche culinarie, continuando poi una formazione nella cucina tradizionale giapponese a Kyoto e Tokyo. Kinu ha avuto per diverso tempo una sua rubrica di ricette per la rivista Foodie Magazine di Hong Kong, e attualmente vive a Londra. Contribuisce con ricette e articoli a progetti culinari, ed è insegnante di cucina al Japan Centre, la più grande food hall giapponese europea.

Come ci si iscrive alle lezioni online di Ikiya?

Questa lezione è un’esclusiva inclusa per i patrons Momiji e Shogatsu. Potete vedere tutti i tier su https://www.patreon.com/ikiya e scegliere quello che preferite. Patreon vi da accesso anche a merchandise esclusivo, corsi online, video, podcast e articoli. Diventate parte della nostra community e sosteneteci per accedere a questa e a molte altre esclusive! Le lezioni si svolgono tutte su Zoom, una piattaforma online creata appositamente per meeting e webinar.

Se non riesci ad essere online per la lezione?

Nessun problema! La lezione verrà registrata e caricata su Patreon, a disposizione di Momiji e Shogatsu. Se non potete partecipare non vi preoccupate, potrete rivederla quando volete!

Per gli ingredienti?

Stiamo preparando delle box da spedire a casa vostra, opzionali. Seguiteci per maggiori informazioni!