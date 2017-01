Corso di computer per adulti

L'Associazione culturale e ricreativa Laboratorio Archimede e la Biblioteca Comunale di Silea organizzano, in collaborazione, sabato 14/28 gennaio, 11/25 febbraio e 11 marzo 2017 Ore 9.00-10.15 corso base adulti Ore 10.30-11.45 corso adulti "Creiamo un Sito Web/Blog" Il primo corso per fare avvicinare al computer qualsiasi utente che voglia familiarizzare con il sistema operativo, le applicazioni, crearsi l'email, conoscere i social network, la privacy, ecc... Il secondo per la creazione di un sito web/blog. E' necessario portarsi un computer portatile possibilmente con mouse esterno. Presso Biblioteca Comunale Via Don Minzoni, 14 Silea (Tv) Iscrizioni: laboratorio.archimede2@gmail.com Iscrizioni aperte I posti sono limitati