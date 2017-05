Corso country e degustazione di piatti americani e vini bio

FARRA DI SOLIGO Pronti per fare un viaggio nel lontano Texas? Quattro serate divertenti insieme a Daniela De Biasio e Devis Stefanon a ritmo di musica country, salsa barbecue e cupcakes. La prima parte della lezione sarà dedicata ai balli di gruppo, mentre nella seconda ci sarà una degustazione di alcuni piatti tipici americani abbinati ai nostri vini. Le date: 5 giugno 2017 12 giugno 2017 19 giugno 2017 26 giugno 2017 Orario: dalle 20:00 alle 22:00 Dove: in cantina Perlage, via Cal del Muner 16 31010 Farra di Soligo (TV) - tel. 0438 900203 Costo: 20€ per singola lezione oppure 75€ per il corso completo Info: è necessaria l'iscrizione tramite mail a jessica.zanette@perlagewines.com oppure chiamando lo 0438 900203 entro il 31 maggio. Posti limitati!