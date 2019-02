Cooking afro-disiaco: corso di cucina africana

Riparte "SPEZIANDO E...DINTORNI" con tante tappe sempre nuove:

Primo appuntamento: 12 febbraio in Africa (Senegal ) con il cooking AFRO-DISIACO per imparare a cucinare piatti speziati, intriganti e sensuali in vista della festa di San Valentino, ma non solo!

Thiébuou diene, Thiébuou ganar, Mafè e un'insolita tajine saranno i piatti protagonisti.



Obiettivo della serata: imparare a cucinare i piatti della tradizione e e renderli ripetibili nella nostra cucina! Tutti i partecipanti hanno l'opportunità di operare attivamente nella preparazione dei piatti, sotto la supervisione dell'insegnante. Alla fine dell'incontro la degustazione insieme!



Secondo appuntamento: in LIBANO il 22 febbraio.





Massimo 8 partecipanti per ogni serata.

Location: B&B Barberia, via Barberia 13 Treviso



Info e iscrizioni presso Robe Turche, via Canoniche 8 Treviso

Tel 391 4360734 robeturche@gmail.com @ Robe turche