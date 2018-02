Corso di cucina giapponese primaverile con Satoe

Iscrizioni entro l'1 marzo

Via mail su info@nipponbashi.it

Via Whatsapp al 391 1867786

Modalità di pagamento corsi Nipponbashi 2018

Al momento dell’iscrizione: versamento della caparra pari a 50,00€ per persona (solo per iscrizioni via email o in sede)

Una settimana prima dell’inizio del corso: saldo totale

Il mancato versamento del saldo comporta la perdita della prenotazione e, in caso di un corso al completo, la cessione del proprio posto a coloro che sono in lista d’attesa.

La primavera in Giappone ha come simbolo i fiori di ciliegio. Il risveglio della natura si vede anche nella cucina, dove iniziano a tornare disponibili verdure di ogni genere.

Questo corso ha come scopo insegnare le basi della cucina giapponese casalinga, cambiando ricette e ingredienti a seconda della stagione che andiamo a proporre. Satoe Ihara, cuoca giapponese che vive a Treviso da anni, condivide con noi la sua esperienza, per dare agli studenti le conoscenze migliori per poter riproporre a casa propria il meglio della cucina giapponese casalinga.

Il menu primaverile che si imparerà durante il corso è il seguente:

1° giorno: Temari - sushi / zuppa di vongole

2° giorno: tya-soba, teriyaki di pesce spada giapponese

3° giorno: hamburger alla giapponese

Numero massimo di studenti: 10

Giorni e ore: giovedì 8 - 15 - 22 marzo 2018, dalle 20.00 alle 23.00.

Costo: 145,00€ a persona comprensivi di materiali, dispense e tessera Nipponbashi 2018.

Per i tesserati ordinari 2018 il costo è di 135,00€.

Sede del corso: Via San Nicolò 15, 31100 Treviso.