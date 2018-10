A Treviso arriva un nuovo corso di cucina giapponese

Dopo la cucina autunnale, si inizia a parlare di inverno, con il primo corso di cucina invernale assieme a Yuri. Tre lezioni l'8, il 22 e il 29 novembre per imparare i segreti della cucina nipponica.

Nella prima lezione si parlerà di: Oyakodon (riso con pollo e uova) / Takosu (insalata di polpo, cetriolo e alga wakame) / Zuppa di miso con verdure e matcha / Tiramisu. Nel secondo appuntamento si parlerà di: Omurice (omelette alla giapponese ripiena di riso) / Korokke (crocchette di patate alla giapponese) / Yatsuhashi (mochi di Kyoto). Ultima lezione infine dedicata al Tendon (riso con tempura di gamberi e verdure in salsa agrodolce) / Ohitashi (insalata di spinaci) / Karinto (snack giapponese dolce e fritto).Numero massimo di studenti: 10. Iscrizioni aperte. Sempre a novembre inoltre, Ikiya torna a proporre con orgoglio il corso di watoji, in collaborazione con la tipografia artigianale Papermedia e l'associazione Mode. Il corso di legatoria giapponese, watoji, è stato creato per tutti coloro che non hanno conoscenze in materia, è quindi un corso base aperto a tutti, per imparare i segreti di questa bellissima arte. Numero massimo di studenti: 10, anche in questo caso le iscrizioni sono aperte.