Corso di cucina giapponese con Yuri Kagawa - II Edizione

Cookiamo ha il piacere di approfondire la cultura gastronomica nipponica con un corso di cucina giapponese diviso in tre appuntamenti serali, a cura di Yuri Kagawa. Yuri è una cuoca originaria di Tokyo e naturalizzata italiana (anzi, veneta), impegnata nella diffusione sul territorio della vera cucina del Sol Levante, quella autentica e quotidiana che tutti i giapponesi conoscono e apprezzano, quella lontana dalla cosiddetta "fusion" e che utilizza ingredienti classici ma allo stesso tempo facili da reperire nelle nostre zone. Ed è proprio secondo questa filosofia e questo approccio ai fornelli che impareremo a cucinare giapponese. Un corso per scoprire la bellezza, la diversità, i sapori, i colori e le geometrie di questa affascinante cultura. Tre serate tematiche dedicate a JAPAN STREET FOOD giovedì 23 marzo 2017, ore 20.00 Un goloso appuntamento per avvicinarci al mondo nipponico. Ci addentreremo nei meandri dello street food giapponese con ricette sane e gustosissime: impareremo a fare la pastella speciale dell'Okonomiyaki, croccante fuori e soffice dentro, e la succulenta salsa che notoriamente lo accompagna; apprenderemo i segreti di uno Yakisoba coi frutti di mare fatto a regola d'arte; scopriremo tanti trucchi del mestiere in chiave japan! SUSHI E SASHIMI giovedì 6 aprile 2017, ore 20.00 Nell'arte del Sushi la varietà del piatto nasce dalla scelta di ripieni e guarnizioni, di condimenti e nel modo in cui vengono combinati. Capiremo come, a parità di ingredienti, il loro diverso assemblamento può dare vita a effetti di gusto completamente differenti. Impareremo a preparare Futomaki, Hosomaki, Uramaki, il Sashimi e le deliziose palline di Nighiri; che tipi di riso utilizzare, come cuocerli nel modo corretto, quali salse abbinare, come sfilettare e trattare il pesce per il Sushi e tagliarlo finemente per il Sashimi. LA LEGGEREZZA DEL TEMPURA giovedì 20 aprile 2017, ore 20.00 Yuri Kagawa ci svelerà le tecniche per realizzare perfettamente questo piatto, must della cucina nipponica: come fare la pastella in modo che risulti un fritto leggero e croccante, come trattare le verdure, il pesce e il riso bianco alla giapponese, come realizzare la tipica salsa Tentsuyu in abbinamento, e - non meno importante - come controllare la temperatura. Per gli amanti del genere, un incontro imperdibile dove il tempura sarà il protagonista assoluto!

