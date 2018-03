"100% vegetale": corso di cucina col vegan chef Martino Beria

Torna a COOkiamo lo chef Martino Beria, con un corso di 4 gustosissimi appuntamenti tematici: dall’asparago al vegan street food, dalla cucina mediorientale a quella veloce d’autore…



Un corso dedicato a chi si approccia per la prima volta al mondo vegan, a chi è già vegano e cerca nuovi spunti culinari, agli operatori del settore che vogliono aggiornarsi sulle tendenze del momento, ma soprattutto un’iniziativa orientata a sfatare i miti antigastronomici che ritraggono questo tipo di cucina come spenta, depressiva e poco saporita. 4 incontri COOLinari dove imparare a creare ricette super golose, nutrienti, dagli ingredienti profumati e dai colori vivaci!



Martino Beria è un esperto di cucina 100% vegetale. Laureato in Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione, lavora come chef, ricercatore e consulente e si occupa di divulgazione e formazione in ambito vegan. Per Feltrinelli, ha pubblicato tre libri di cucina e gastronomia vegetale Vegano Gourmand, Le proteine vegetali e Il manuale dell’estrattore.



Questi i golosissimi temi che affronteremo durante il corso:



TUTTI I COLORI DELL’ASPARAGO Martedì 17 aprile 2018, ore 20.00



Un’appuntamento veg interamente dedicato all’asparago, delizioso prodotto di stagione, versatile e declinabile in mille modi. Da acquolina in bocca le ricette a base di asparago che impareremo a fare: Viola grigliati su fonduta allo zafferano, Bianchi al vapore con crumble rustico e maionese al basilico, Verdi in insalata con noci, germogli e salsa di tahina. Ne vedremo di tutti i colori!



CUCINA MEDIORIENTALE Martedì 24 aprile 2018, ore 20.00



Un viaggio gastronomico in Medio Oriente alla scoperta di nuovi sapori e abbinamenti. Ricreeremo i magici accostamenti di colori, gusti e profumi tipici di queste terre incantevoli, imparando a realizzare tre piatti profumatissimi. Dal Tajine marocchino di carciofi con cous cous, al siriano Abou Bastai con zucchine in umido alla menta, all’Insalata mediorientale di fagioli, cetrioli e pistacchi. E tante chicche gastronomico-culturali da scoprire…



VEGAN STREET FOOD Martedì 8 maggio 2018, ore 20.00



Si parla tanto di street food, noi abbiamo il piacere di proporvelo in chiave vegana: il vostro stomaco ringrazierà. Ci addentreremo nei meandri dello street food reinterpretato imparando a realizzare queste succulente ricette creative: dal giapponese Okonomiyaki in chiave veg, al sudamericano Burrito con guacamole e salsa chimichurri, per finire con un burger davvero golosissimo (e proteico) creato dallo Chef Martino: il VJB Vegan Junk Burger!



CUCINA ESTIVA. RICETTE VELOCI… D’AUTORE Martedì 15 maggio 2018, ore 20.00



In questa lezione impareremo ad eseguire dei piatti di rapida esecuzione, ma di sicuro effetto scenico! Dallo “Spaghettino” di melanzane affumicato e pomodoro, alla Caponata con formaggio di anacardi su crostone rustico, alla raffinata tartare di cetriolo e avocado alla coreana Yun Hee. Per stupire i vostri commensali in vista dell’estate con delle pietanze fresche, saporite, salutari e colorate!



_____________



DEN_0150-1-685x1030MARTINO BERIA: dottore in Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione presso l’Università di Padova, lavora come chef vegano e consulente per aziende a livello internazionale. Si occupa di formazione in ambito di cucina naturale e cruelty-free. Collabora con riviste, tiene showcooking e corsi in tutt’Italia e all’estero, con lo scopo di divulgare una nuova gastronomia vegan fondata su solide basi culturali e scientifiche. E’ autore di tre libri: Vegano Gourmand, Le Proteine Vegetali, Il Manuale dell’Estrattore, editi da Gribaudo – Feltrinelli. Fondatore del sito veganogourmand.it, consulente e CEO presso Arbo Vegan Consulting, brand ambassador di Panasonic Italia. Tra i numerosi progetti che lo vedono coinvolto, ha diretto i lavori di avviamento del ristorante “GAIA полезный ресторан”, primo ristorante vegano di Rostov sul Don, Russia.



_____________



QUANDO: inizio corso martedì 17 aprile 2018, seguono martedì 24 aprile, 8 maggio, 15 maggio 2018



ORARIO: 20.00 – 22.30/ 23.00



DOVE: in OFFICINA, lo spazio ad alto tasso creativo in Via Fontane 87A, Villorba (Treviso). Siamo all’interno del Centro Fontane, a fianco al Galloway e al Teatro del Pane, a pochi passi da Viale della Repubblica



COSTI: visibile sul sito www.cookiamo.com



INFO E ISCRIZIONI: Cookiamo • Associazione Culturale HAT Studio, fino a raggiungimento posti (minimo 15 – max 20 partecipanti). La prenotazione è obbligatoria. Giorgia 347.9780123 cookiamo.scrivimi@gmail.com