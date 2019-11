L'Oriente è servito: corso di cucina vegetariana indiana-thai

Nuovo appuntamento, sempre più originale e sorprendente, di "Speziando...e dintorni": serate divertenti e rilassanti che uniscono il piacere di cucinare insieme, di degustare, scoprirne di cotte e di crude per dare ai nostri piatti un vero tocco magico.

Lunedì 2 dicembre: "L'Oriente è servito: cooking vegetariano Indiano-thai": un viaggio nelle cucine indiana e thai per imparare a comporre piatti a base di legumi, ortaggi, frutta, spezie e semi aromatici e ottenere sapori sublimi. I corsisti partecipano attivamente alla preparazione e cottura dei piatti, sotto la supervisione dell'insegnante. Alla fine del corso si degusta insieme quanto realizzato. Gli incontri si terranno al B&B Barberia a Treviso dalle 19.30 alle 22.30. Il costo è di 40 euro, comprensivo degli ingredienti e tutto il necessario. Alla fine dell'incontro i partecipanti degusteranno i piatti realizzati. Ogni incontro sarà attivato con un minimo di 6 partecipanti e un massimo di 8. Iscrizioni entro il 2 novembre. Per avere info e dettagli sulle Serate di Cooking contattare il ristorante Robe turche in Via Canoniche, 8 a Treviso. Telefono 3914360734 robeturche@gmail.com.