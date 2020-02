Corso di danza consapevole con presentazione del libro

Un percorso adatto a tutti, anche a chi non sa danzare. La Danza Consapevole© è radicata nel qui ed ora, presente a se stessa quando il corpo si muove consapevolmente, integrando musica, ritmo, gestualità, passi, respiro, sorriso, bellezza e sinergia con sé e con il cerchio danzante.

COSA IMPARI?

In cerchio, imparerai nuove danze coreografate: danze con simbologia semplice e profonda.

Imparerai a stare con te stesso e con gli altri, in un gruppo vario e con modalità diverse di relazione.

Imparerai il silenzio interiore e l’ascolto sia nella danza che nei momenti meditativi

Imparerai a stare nel movimento consapevole, nella condivisione, nel gruppo senza giudizio, con accettazione di ciò che sei, così come sei!! Imparerai la “gentilezza amorevole” attraverso alcuni importanti elementi di Mindfulness.



📆GIORNI ED ORARI

Tutti i mercoledi dalle 20.00 alle 21.30, dal 16 gennaio al 30 aprile, per un totale di 8 lezioni,



🏫LUOGO

Le lezioni si terranno nella Barchessa di Villa Pontello.

Indirizzo: Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.



💰COSTI

il costo totale del corso è di 100 euro, la prima lezione è gratuita! Inoltre, se ti iscrivi la sera stessa della presentazione ci sarà uno sconto.

È obbligatoria la quota associativa di iscrizione di 10 euro, sarà valida fino al 31 dicembre 2020. Il corso si attiverà con almeno un numero di iscritti pari o superiore ad 8.



✒️ISCRIVITI sul nostro sito oppure scrivici ai contatti sottostanti, ti risponderemo il prima possibile.

What's app: 3426723680 - Michael

Mail: associazioneculturaleanima@gmail.com

sito: http://associazioneculturaleanima.it/corso-danza-consapevole/