Corso di deco-curry e okonomiyaki con Kinu Yukawa

Domenica 4 marzo, a Treviso, avremo ospite Kinu Yukawa, l'insegnante di punta del Japan Centre, la più importante e grande Food Hall d'Europa. In questo corso, della durata di 3 ore, si affronteranno tematiche basilari nella cucina giapponese, per dare una formazione adeguata a chi vuole avvicinarsi al mondo nipponico.

Chi è Kinu Yukawa?

Kinu Yukawa è nata e cresciuta nella città di Kobe, Giappone. Ha imparato le basi della cucina giapponese sin da piccola, grazie a sua nonna, una chef e imprenditrice di successo. Ha studiato cucina francese all'Ecole Ritz Escoffier per affinare le sue tecniche culinarie, continuando poi una formazione nella cucina tradizionale giapponese a Kyoto e Tokyo.

Kinu ha avuto per diverso tempo una sua rubrica di ricette per la rivista Foodie Magazine di Hong Kong, e attualmente vive a Londra. Contribuisce con ricette e articoli a progetti culinari, ed è insegnante di cucina al Japan Centre, la più grande food hall giapponese europea.

Il corso: deco-curry e okonomiyaki!

Le lezioni sono in lingua inglese, con traduzione simultanea da parte di Ikiya.

Sono classi aperte a tutti: non è necessario avere alcune base di cucina giapponese per partecipare!

Domenica 4 marzo: il programma

Uno dei piatti giapponesi più buoni si fonde con lo spirito del "chara-ben", le decorazioni a base dei bento (i pranzi al sacco nipponici).

Assieme a Kinu imparerete i segreti del Deco-Curry (curry decorato). Dopo un'introduzione su come cucinare il curry giapponese, vi verranno insegnati trucchi e consigli per caratterizzare e decorare il vostro curry!

Oltre al curry, la sensei Yukawa insegnerà ai partecipanti anche l'okonomiyaki, la famosa "frittata" di Osaka, che molti di voi già conoscono come protagonista indiscussa dei nostri Made in Osaka!

1) Dimostrazione:

- Come cucinare il riso giapponese

- Come cucinare il curry giapponese (utilizzando il preparato S&B)

- Come scegliere e preparare gli ingredienti per l'okonomiyaki

2) Lezione pratica su:

- Come creare il Deco-Curry

- Come preparare l'okonomiyaki

Giorni e ore: domenica 4 marzo dalle 11.00 alle 14.00

Dove: Ikiya, Via San Nicolò 15, 31100 Treviso

Costo 60,00€ per l'inter seminario, comprendente:

- 3 ore di lezione

- Dispense

- Ingredienti

- Attestato di frequentazione

- Tessera associativa ordinaria 2018

Per i soci ordinari 2018 il costo è di 50,00€.