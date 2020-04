Degustazione online di tè giapponesi: ecco il corso introduttivo

Un’esclusiva per i patrons Momiji e Shogatsu di Ikiya!

Le degustazioni e i corsi online condotti da Ikiya sono degli appuntamenti esclusivi i nostri sostenitori su Patreon. Ogni mese proponiamo un appuntamento esclusivo, mettendo a disposizione le nostre conoscenze di cultura giapponese, tè verde, sake, viaggi e molto altro. Un appuntamento imperdibile!

Durante questo incontro introduttivo degusteremo assieme i 5 tè “basici”, i più famosi, bevuti quotidianamente dai giapponesi:

– Bancha: tè verde raccolto in estate dalle foglie larghe e schiacciate

– Genmaicha: tè verde con l’aggiunta di chicchi di riso tostato

– Kukicha : tè verde in rametti, naturalmente privo di teina

– Hojicha: tè verde tostato, il cui aroma ricorda le nocciole e il caffè

– Sencha: tè verde primaverile, molto pregiato e apprezzato il tutto il mondo

Ogni tè verrà accompagnato da dei dolcetti tradizionali, i “mochi”.

Ognuno di questi tè ha aspetto, sapore, proprietà e storia diversi, e lo scopo di questo incontro sarà quello di permettervi di riconoscerli, apprezzarli e rimanerne affascinati. I nostri tè sono tutti selezionati con estrema cura direttamente dai migliori produttori giapponesi. La nostra passione e il nostro studio costante ci permettono di proporvi dei tè unici e di elevatissima qualità.

Quanto costa la degustazione e come funziona?

La degustazione è inclusa per i patrons Momiji e Shogatsu. Potete vedere tutti i tier e scegliere quello che preferite. Patreon vi da accesso anche a merchandise esclusivo, corsi online, video, podcast e articoli. Diventate parte della nostra community e sosteneteci per accedere alle esclusive! La lezione si terrà su Zoom, verrà registrata e sarà poi resa disponibile online ai partecipanti, così che possano rivederla quando desiderano. I patron potranno ordinare online sul nostro sito un kit esclusivo ad un prezzo speciale, che comprende le 5 varietà di tè che si gusteranno, una scatola di mochi, la dispensa e le istruzioni per la preparazione a casa.