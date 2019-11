Corso di cucina Christmas tajine: i piatti della nostra tradizione cucinati in tajine

Nuovo appuntamento di "Speziando...e dintorni": serate divertenti e rilassanti che uniscono il piacere di cucinare insieme, di degustare, scoprirne di cotte e di crude per dare ai nostri piatti un vero tocco magico.



Venerdì 13 dicembre "Christmas Tajine: i piatti della nostra tradizione cucinati in tajine". La nostra tradizione incontra l'Oriente anche in occasione del Natale per comporre un menù sorprendente e gustosissimo. Vieni a scoprire cosa bolle in tajine. I corsisti partecipano attivamente alla preparazione e cottura dei piatti, sotto la supervisione dell'insegnante. Alla fine del corso si degusta insieme quanto realizzato. Il corso si terrà al bed and breakfast Barberia a Treviso. L'orario andrà dalle 19.30 alle 22.30. Il costo è di 40 euro, comprensivo degli ingredienti e tutto il necessario. Alla fine dell'incontro i partecipanti degusteranno i piatti realizzati. Ogni incontro sarà attivato con un minimo di 6 partecipanti e un massimo di 8. Per avere info e dettagli sulle Serate di Cooking contattare il ristorante Robe turche in Via Canoniche, 8 a Treviso. t. 3914360734 robeturche@gmail.com