Corso di cucina giapponese con Yuri Kagawa: miso, melon pan, katsu curry!

Tre appuntamenti serali in cui approfondiremo i temi del Miso, del Melon Pan e del Katsu Curry giapponese.

Un’immersione nella cucina nipponica guidati dalla cuoca di Tokyo, Yuri Kagawa. Yuri, che risiede in Italia da oltre 15 anni, è impegnata nella diffusione sul territorio della vera cucina del Sol Levante: quella autentica e quotidiana che tutti i giapponesi conoscono e apprezzano, lontana dalla cosiddetta fusion, che utilizza ingredienti classici ma al contempo facili da reperire nelle nostre zone. Un modo per avvicinarci alla bellezza, alla diversità, ai sapori, ai colori e alle geometrie di questa affascinante cultura.



KATSU CURRY

martedì 26 febbraio 2019



Cosa c’è di meglio dopo una lunga giornata di un gustoso Katsu Curry カレー? Il curry è stato introdotto dagli inglesi in Giappone oltre un secolo fa e da allora il Katsu Curry, a base (anche) della spezia da cui prende appunto il nome, è diventato una delle pietanze casalinghe più gettonate del paese. In questa lezione di cucina capiremo come preparare un piatto unico, completo e nutriente, imparando a realizzare la tipica salsa al curry molto densa abbinata ad una croccantissima Tonkatsu (cotoletta di maiale), al riso ed alle verdure in salsa agrodolce Yasai no Amazu. Un appuntamento assolutamente da non perdere!



MELON PAN

martedì 5 marzo 2019



Il melon-pan メロンパン è una delle prove della genialità giapponese: è il panino dolce tipico della tradizione nipponica che, nonostante il nome possa trarre in inganno, non ha nulla a che fare con il melone. Melon non si riferisce quindi al gusto, ma al pattern inciso sulla sua superficie che ricorda solo visivamente le striature del melone cantalupo. Ricoperto di pasta frolla e farcito con pasta brioche, è una vera gioia dei sensi: morbido internamente, dolce e croccante all’esterno… In questa occasione Yuri Kagawa ci svelerà i segreti per preparare degli autentici Melon Pan nelle versioni senza ripieno e con ripieno di crema di fagioli cannellini.



IL MISO

martedì 2 aprile 2019



Impareremo come si prepara in casa il Miso 味噌汁, la crema di soia fermentata dal particolare sapore dolce-salato, caposaldo della cucina giapponese. Un alimento che, oltre a connotare le pietanze di un gusto intenso, è super salutare in quanto ricco di enzimi, vitamine e fermenti lattici vivi, dalle elevate proprietà digestive e disintossicanti. Oltre al Dengaku Miso, Yuri ci insegnerà come realizzare una avvolgente Zuppa di Miso 味噌汁, uno dei piatti più amati della cucina orientale, immancabile in quasi tutte le tavole del Giappone, e tante dritte sul mondo della fermentazione naturale.

________



QUANDO: martedì 26 febbraio, 5 marzo, 2 aprile (sempre il martedì, dalle 20.00 alle 22.30/ 23).



DOVE: in OFFICINA, lo spazio ad alto tasso creativo in Via Fontane 87 / A, Villorba (Treviso). Siamo all’interno del Centro Fontane, a fianco al Galloway e al Teatro del Pane, a pochi passi da Viale della Repubblica.



COSTO: leggibile sul sito di COOKiamo



INFO E ISCRIZIONI: Cookiamo – Associazione Culturale HAT Studio: la prenotazione è obbligatoria, le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti. cookiamo.scrivimi@gmail.com

