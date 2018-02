Corso di cucina tematica con Angela Maci

VILLORBA Un corso di cucina tematico a cura di Angela Maci, una cuoca che ha conquistato il cuore e i palati dei trevigiani per la sua capacità di raccontare il cibo e di tramettere un enorme rispetto e passione per tutto ciò che ci ruota attorno. Dalla scelta delle materie prime, al loro trattamento, alle tecniche di cottura, agli aneddoti e alle curiosità legate al mondo della cucina. Quattro serate tematiche dedicate a:

PASTA FRESCA DA NORD A SUD giovedì 15 febbraio 2018, ore 20.00

Cosa sarebbe la cucina italiana senza la pasta? Un buon piatto di pasta unisce, ed è sempre una nuova occasione per stare insieme assaporando il gusto di condividere. E l’Italia, che ha fatto la storia di questo genere alimentare in Occidente, conserva la preziosa tradizione della pasta fresca, vero tributo alla fantasia e alla creatività nostrana. In questa lezione percorreremo lo stivale, imparando i segreti per realizzare diverse preparazioni tipiche regionali, in un affascinante viaggio che va da sud a nord!

CUCINA FRANCESE giovedì 1 marzo 2018, ore 20.00

Ami la cucina francese? Questa è un’occasione unica per imparare o perfezionare le proprie abilità culinarie e sperimentare ricette tipiche francesi. Scoprendo perchè, al pari della nostra dieta mediterranea, il “pasto gastronomico dei francesi” è stato aggiunto alla lista UNESCO del patrimonio culturale immateriale dell’umanità! Un laboratorio condotto da una cuoca che in Francia ci ha vissuto, per onorare il cibo d’oltralpe e fare proprio il gusto della tavola e della cultura francesi!

CONTORNI CON GUSTO giovedì 15 marzo 2018, ore 20.00

Quante volte ci siamo scervellati per dare un po’ di verve alle verdure? Spesso si pensa al secondo come ad un piatto a base di pesce o di carne, ma in realtà il mondo delle verdure è incredibilmente vario e ricco di possibilità. Con i diversi ortaggi, in base a quanto la natura ci offre di stagione in stagione, ci si può sbizzarrire creando delle ricette salutari e al contempo gustosissime! Un corso per avvicinarsi, senza i pregiudizi che contrappongono a volte i vegetariani e gli onnivori, all’universo fantastico della cucina verde!

DOLCI SENZA FORNO martedì 27 marzo 2018, ore 20.00

Croccanti o al cucchiaio, ma comunque golosissime, ecco il corso dedicato interamente alle delizie da realizzare senza l’uso del forno per la gioia di grandi e piccini. Pochi trucchi, le giuste ricette e un po’ di fantasia, guidati dalla nostra Angela Maci per creare delle piccole opere di pasticceria, soddisfare i palati più esigenti e rendere ogni dolce preparazione l’occasione per una festa speciale. La ciliegina sulla torta per prendere i nostri ospiti per la gola!



_________

ANGELA MACI: classe ’78, bolognese di nascita, trevigiana di adozione. Appassionata fin da bambina di tutto quello che ruota attorno al cibo. Per lei la cucina è colore, semplicità, amore e rispetto. Specialista in storia e cultura dell’alimentazione, ha gestito per anni un club enogastronomico nel cuore di Bologna apportando la sua esperienza e confrontandosi con grandi professionisti del settore. Sommelier AIS dal 1999, tiene corsi di cucina dal 2013, ottiene l’attestato Alma presso la celebre Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Parma nel 2014, e diviene ospite esaminatore per la suddetta scuola. Oggi è consulente enogastronomico, maestra del gusto e sommelier. Autrice di due blog, il famosissimo Sorelle in Pentola (tra i foodblog più seguiti in Italia) e il blog di recente pubblicazione Storie Buone gestito unicamente da Angela e dove potrete conoscerla meglio. Nel 2013 riceve, con la sorella Chiara Maci, il Premio Italia a Tavola come Opinion Leader dell’anno. Angela è anche autrice di due libri di cucina: In due c’è più gusto (Pendragon Edizioni, 2011) e Storie d’A-mare. Dal Vermentino alla Gallura (Delfino Editore, 2016).

________



QUANDO: inizio corso giovedì 15 febbraio 2018, seguono giovedì 1 marzo, giovedì 15 marzo e martedì 27 marzo 2018



ORARIO: 20.00 – 22.30/ 23.00



DOVE: in OFFICINA, lo spazio ad alto tasso creativo in Via Fontane 87A, Villorba (Treviso). Siamo all’interno del Centro Fontane, a fianco al Galloway e al Teatro del Pane, a pochi passi da Viale della Repubblica



COSTI: visibili al seguente link https://cookiamo.com/2017/12/07/corso-di-cucina-tematica-con-angela-maci/



INFO E ISCRIZIONI: Cookiamo, Associazione Culturale HAT Studio, fino a raggiungimento posti (minimo 12 – max 20 partecipanti). La prenotazione è obbligatoria. Giorgia 347.9780123 cookiamo.scrivimi@gmail.com