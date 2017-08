Corso di Tiro basico propedeutico al tiro istintivo

Questo corso è rivolto a tutti, DONNE e UOMINI che, vogliono imparare le tecniche del maneggio in sicurezza dell'arma corta, apprendere le tecniche di tiro "lento mirato" e "rapido mirato" volte alla finalità di arrivare ad un tiro istintivo. Inoltre durante il corso veranno fatti dei cenni legislativi in materia di armi e difesa personale. Riteniamo questo corso fondamentale per poter acquisire la padronanza sul tiro istintivo. Il formatore Donato si precisa essere un ex istruttore delle forze di polizia.

N.B.: chi non è in possesso della licenza di porto d'armi può comunque partecipare al corso facendolo presente al momento della prenotazione.

Il corso ha un costo di 100 a persona, i posti sono limitati. Durante la pausa pranzo che inizierà alle ore 12.30 sino le 14.30 si potrà pranzare al ristorante Hotel "Antica Postumia" al prezzo convenzionato di 10 euro caduno. Per informazioni contattare telefonicamente il numero +393296747040 o inviare una mail a cfs.asd@libero.it