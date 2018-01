Do you wanna be a dj? Party & dj battle

SABATO 03 MARZO 2018

dalle 21.00 alle 02.00

Presso Officina Libera Delle Idee

in Via E. Mattei 29/A - Quinto di Treviso

Do You Wanna Be a DJ? - DJ Battle & Party

Party per Tutti e per vedere sfidarsi gli allievi dei Corsi DJ Treviso o chi voglia partecipare alla Battle!

Dopo la Battle ci sarà una Open Consolle in modo che chi vuole potrà suonare alla festa fuori gara!

Per Prenotazioni & Informazioni: Roberto Sorbara - 328.3658672 - info@robertosorbara.com

Ingresso per associati 5€

Ingresso non associati 15€ (comprensivo di tesseramento)

Buffet e Prima Consumazione Compresa

E' Consigliata la Prenotazione a Roberto Sorbara - 328.3658672 per una miglior organizzazione della festa!