A Treviso torna il corso per diventare un dj

Stagione dei Corsi 2020

Corsi DJ Treviso a Quinto di Treviso

Contatti: Roberto Sorbara – 328.3658672 – info@robertosorbara.com



CORSI x UNDER 14

Corsi Continuativi che Seguono l’Anno Scolastico fattibili anche d’Estate

COSTO: 90 Euro per 4 lezioni da 1 ora

per chi prenota più lezioni si applicano delle scontische come ad esempio

COSTO: 300 Euro per 16 lezioni da 1 ora (75 euro x 4 lezioni da 1 ora)



CORSI x ADULTI e RAGAZZI\E

Corsi a Moduli di 8 ore divise in 4 Lezione da 2 Ore



Corso DJ Base – 8 Ore

COSTO: 180 Euro x 4 lezioni da 2 ore



Corso DJ Standard – 16 Ore

COSTO: 360 Euro x 8 lezioni da 2 ore



Corso DJ Full – 24 Ore

COSTO: 540 Euro x 12 lezioni da 2 ore



TUTTI i CORSI sono Individuali con Orari e Giorni Flessibili da Concordare – i CORSI si possono anche fare in COPPIA con un Amico a un prezzo leggermente maggiorato che poi vi dividete tra i due Amici (es. corso base da 180 Euro – costo in coppia 240 Euro che vi dividete)



Corsi DJ Mixing per Imparare a Fare il DJ

Corsi DJ Producer Ableton & Fl Studio

Corsi DJ Scratch con Vinile



CORSO DJ PRODUCER

su Ableton Live o FL Studio a scelta tra i due

COSTO: Corso Base 8 Ore – 180 Euro – 4 lezioni da 2 ore

moduli successivi sempre 180 euro x 8 ore



CORSO DJ SCRATCH con Vinile – Analogico e Time Code

COSTO: 180 Euro x 4 lezioni da 2 ore

moduli successivi sempre 180 euro x 8 ore



