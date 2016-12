Corso base di fango-idrologia termica naturoigienista – Metodo Costacurta

A Castello di Godego (TV) Sabato 4 e domenica 5 marzo 2017 Il corso introduttivo alla fango-idrologia termica costacurtiana, consente un approccio umanistico alla persona, in modo concreto e di totale rispetto. L'uso dei fanghi e dell'acqua esula dalla pratica termale, ed è di grande ausilio a chiunque crede nella natura, anche per riequilibrare, normalizzare e migliorare la qualità della propria vita, grazie ad un migliore stato di benessere psicofisico. Il metodo si sviluppa soprattutto sul riequilibrio termico e osmotico del corpo per indurre, anche a livello locale, una ripresa funzionale che allontana il naturofilo dal campo della patologia. La prima fase di studio fornirà le basi teorico-pratiche che consentiranno di sviluppare al meglio la seconda parte del corso indirizzata soprattutto all'applicazione pratica di quanto visto in precedenza. Particolare attenzione sarà data agli strumenti termici fondamentali dai quali non bisogna mai prescindere. Bagni, impacchi e altro terranno in considerazione in primis l'equilibrio termico del corpo che condiziona ogni altra funzione o anomalia organica, senza tralasciare gli indirizzi specifici su base individuale o anomalia salutistica. Il programma indicativo del corso potrà subire minime variazioni in relazione alle necessità che si rileveranno durante il percorso didattico. Programma Cos'è l'Idrotermofangopratica termica L'equilibrio termico del corpo L'equilibrio osmotico e interscambio degli umori Le leggi corrette per le fasi applicative delle diverse tecniche Gli organi emuntori e quelli di soccorso, loro attivazione e normalizzazione La normalizzazione della termoregolazione e tecniche fondamentali La normalizzazione del tubo digerente e le tecniche fondamentali Le tecniche particolari per l'apertura degli organi emuntori e quelli di soccorso Il trattamento locale e tecniche specifiche Le tecniche a doccia, a bagno, a impacco calde e fredde. Nel limite delle possibilità, la pratica prevede l'approfondimento delle tecniche di fasciatura, fanghi, compresse e docce. La toxiemia e come gestirla su base sintomatica, iridologica e termica Materiale di studio: è prevista una piccola dispensa redatta dall'organizzazione. Consigliabili i testi di Luigi Costacurta e Manuel Lezaeta Acharan. Insegnante Corrado Tanzi bio-umanista, naturoigienista costacurtiano e iridologo. Docente d'Iridologia, Idroterapia e Naturoigienismo Kneipp-Lezaeta-Costacurta. Dal 1979 si occupa d'Igiene Naturale a livello divulgativo e socioculturale dopo essere divenuto allievo e collaboratore di Luigi Costacurta, padre della Medicina Naturale in Italia. Nel 1988 partecipa alla fondazione dell'Accademia di Scienze Igienistiche Naturali "G. Galilei" di Trento, la prima scuola professionale ufficiale di Medicina Naturale Ortodossa in Italia. E' stato socio fondatore dell'ACNIN, il movimento italiano che divulga l'autogestione della salute con i metodi naturali. Orari: sabato 09.30-12.30 / 14.00-17.00 e domenica 09.00-12.30 / 14.00-17.00 Per informazioni ed iscrizioni info@artedellasalute.it