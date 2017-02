Corso Fiori in pasta di gomma: "L'Ibiscus " Programma Del Corso - Lo scopo del corso è imparare a realizzare un Ibiscus con petali inseriti nel fil di ferro, venarli e colorarli. - Per visionare le condizioni di vendita, presenti anche nel modulo iscrizione, vi invitiamo a visitare la pagina Corsi - Durante il corso verranno forniti i materiali utili e messi a disposizione tutti gli strumenti per poter realizzare il soggetto che ogni partecipante porterà con se al termine della lezione.