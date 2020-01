Corso di fotografia base

Con inizio 10 febbraio parte il corso base tenuto presso lo studio del fotografo professionista Claudio Panciera a Biancade .

Nell'arco delle 6 lezioni verranno spiegate le nozioni per avviarsi in questo mondo, le regole compositive ed espositive per ottenere il massimo dalla propria fotocamera, e ci sarà buono spazio per la pratica.

Ad esso potrà seguire un corso avanzato indipendente ma non sovrapposto a questo.

Programma completo, iscrizioni e tutte le info in questa pagina: https://www.panci.it/2020/01/corso-fotografia-base-febbraio-2020/

Gallery