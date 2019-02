Corso gratuito di primo soccorso e reclutamento volontari soccorritori

Associazione italiana Soccorritori sezione di Conegliano ha organizzato anche per questa primavera un Corso di Primo Soccorso gratuito rivolto a tutti coloro che vogliono avere l'opportunità di apprendere e poter mettere in pratica le manovre salvavita da utilizzare in situazioni di emergenza.

Il corso inizierà lunedì 4 Marzo 2019 alle ore 20.30 presso la sede dei Cavalieri dell' Etere, Via Maggior Piovesana, 164 a Conegliano. Si articolerà in 10 lezioni teorico - pratiche tenute da medici e personale specialistico. Al termine si potrà accedere agli esami finali e conseguire l'attestato di partecipazione. Il corso è a numero chiuso e dà la possibilità, per chi fosse interessato, di proseguire la formazione avanzata per diventare Volontario Soccorritore all'interno di AIS Conegliano. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo presente nel sito www.soccorritoriconegliano.org.