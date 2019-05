Corso "Happy barbecue" @ Bardin Garden Center

Vieni a scoprire il mondo dell’ Happy Barbecue! Ci saranno in funzione i barbecue Napoleon e Broil King dove i gli esperti serial griller ti insegneranno nuove tecniche di cottura per imparare ad usare al meglio il tuo barbecue. Da una introduzione generale con la presentazione delle caratteristiche dei barbecue in funzione, seguirà anche un’ampio spazio per tutte le tue domande e curiosità! Un lungo aperitivo di 3 ore ricco di numerose ricette e deliziosi piatti. Non mancare!

CORSO A NUMERO CHIUSO - Il corso avrà luogo presso il Garden Center e verrà svolto solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. In caso di mancato raggiungimento il corso verrà annullato e l’importo versato per l’iscrizione sarà restituito come buono d’acquisto.