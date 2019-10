Per il forte interesse suscitato dalla tematica, affrontata nel 2017,e la grande richiesta di partecipazione, proponiamo ancora una volta l’incontro dedicato all'approfondimento di alcune istituzioni che, più di altre, hanno sollecitato le fantasie esotiche sull'Oriente.

“Harem, eunuchi e odalische: i miti europei sull’Oriente immaginario”. L’incontro sarà tenuto dalla dottoressa Cinzia Bonato.

Cinzia Bonato è laureata in lingue e civiltà orientali (arabo) all'università Ca' Foscari, e in Scienze giuridiche all'università degli studi di Padova. Negli anni di studio a Venezia ha focalizzato il proprio interesse sul diritto islamico, in particolare sul diritto di famiglia e dei minori. Ha scelto poi di approfondire il proprio percorso giuridico all’università di Padova, tenendo salda l’attenzione al diritto islamico, e ai suoi risvolti internazionali privatistici. Le sue tesi di laurea in particolar modo hanno approfondito i temi del bambino nell'Islam, partendo dal Corano fino alla Convenzione sui diritti del fanciullo (diritto internazionale pubblico), e sui principi italiani di ordine pubblico e in particolare, il preminente interesse del minore (diritto internazionale privato). Nel 2011 ha seguito il corso di formazione per Mediatore in materia civile e commerciale, organizzato da “Curia Mercatorum” di Treviso. Attualmente propone corsi di approfondimento e conoscenza del mondo islamico, per docenti delle scuole medie e superiori, proseguendo i propri studi in modo autonomo. Dal 2011 dirige la BellyMoon asd, un'associazione che propone a Treviso lo studio e la conoscenza della danza orientale. E’ attualmente iscritta al master “Tutela diritti e protezione dei minori” dell’Università di Ferrara.



Ingresso gratuito, a numero chiuso. Per la prenotazione è necessario contattare la Segreteria di Robe Turche: robeturche@gmail.com

telefono: 3914360734