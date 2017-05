Corso "Homebrewer - Primi passi": dalla teoria alla pratica e si va a casa a fare la birra

La Brasseria Veneta vi invita a partecipare al Corso Primi Passi e fin dalla prima lezione potrete iniziare a fare la birra a casa vostra.

Docenti : Antonio Doc Di Gilio, Francesco Pozzebon con il supporto tecnico di Matteo Nicoletto

Prima lezione (8 Giugno)

Dal Kit all’All Grain, Le materie prime, l’Attrezzatura per iniziare, il Mash. Assaggio di una birra belga e schema ricetta per realizzarla

Seconda lezione (22 Giugno)

La Filtrazione, lo sparge, la bollitura. Alta e bassa fermentazione. Assaggio di una birra belga e schema ricetta per realizzarla

Terza Lezione (13 Luglio)

Whirpool, Raffreddamento, Lievito, Fermentazione e Imbottigliamento. Assaggio di una birra ad alta fermentazione e schema ricetta per realizzarla

Quarta Lezione PRATICA

Cotta di una birra il 01/10/2017 durante la rassegna EXPO Una Birra per Tutti, dalle ore 11 alle ore 15, con spiegazione dei vari passaggi. Ogni partecipante potrà portare una propria birra realizzata in casa, che verrà degustata e giudicata con relativa scheda di valutazione.

In rassegna sarà data la possibilità di un assaggio presso le postazioni degli homebrewer della Brasseria Veneta. Ogni partecipante riceverà un bicchiere Expo Brasseria Veneta 1/2 pinta, un libro didattico per fare la birra in casa e l’attestato di partecipazione al corso. Costo del corso di 4 lezioni con il materiale indicato e assaggi birra => 80 euro a persona. Obbligatoria la prenotazione entro il 2 Giugno 2017 e pagamento anticipato della quota. Il corso avrà luogo al raggiungimento minimo di 10 persone iscritte, in caso di annullamento le quote versate per il corso verranno restituite.