Corso di lettura espressiva: al via le lezioni

In ogni persona convivono potenzialmente molti personaggi (che vanno a descrivere le nostre potenziali maschere). Il lavoro è quello di far emergere il nostro personaggio e farlo agire nella maniera ideale durante la lettura di un racconto, di una favola, di una poesia, anche di un semplice quotidiano, grazie alla nostra voce e all’espressione che ci appartiene.

Temi del percorso

– Voce e respirazione Tecniche di allenamento del diaframma, articolazione del respiro, tensione e rilassamento.

– Voce e mimesi corporea Tecniche vocali di appoggio diaframmatico, Articolazione del respiro.

– Interpretazione del testo attraverso la lettura: Lettura ad alta voce, ritmo, intensità.

– Leggere nel rispetto della punteggiatura: Ricerca della pausa, imparare a non aver fretta.

– Lettura espressiva: Investendo lo stato emotivo.

– Interpretazione scenica della lettura, mimesi con il personaggio e l’emozione interpretata.

– Lettura nelle diverse direzioni (alto, basso, a tutti, a uno, a se stessi).

– Cura dei movimenti corporeo nell’interpretazione.

– I personaggi si interrogano / i personaggi sono interrogati dal pubblico / i personaggi leggono il testo / ì punti di vista e la mappa mentale, il sotto-testo.



📆GIORNI ED ORARI

Tutti i lunedi dalle 20.30 alle 22.30, dal 17 febbraio al 13 aprile, per un totale di 8 lezioni, da 2 h l'una



🏫LUOGO

Le lezioni si terranno presso Villa Pontello.

Indirizzo: Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.



💰COSTI

il costo totale del corso è di 120 euro, la prima lezione è di prova ed è gratuita! Inoltre, se ti iscrivi la sera stessa della presentazione ci sarà uno sconto. È obbligatoria la quota associativa di iscrizione di 10 euro, sarà valida fino al 31 dicembre 2020. Il corso si attiverà esclusivamente con un numero di iscritti pari o superiore ad 8.



✒️ISCRIVITI sul nostro sito oppure scrivici ai contatti sottostanti, ti risponderemo il prima possibile.

What's app: 3426723680 - Michael

Mail: associazioneculturaleanima@gmail.com

sito: http://associazioneculturaleanima.it/corso-di-lettura-espressiva/