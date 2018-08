Mini Corso di Memoria & Lettura Veloce

Quante volte accade nell'arco della giornata di pronunciare frasi di questo tipo?



- non ricordo

- ce l'ho sulla punta della lingua

- non riesco a concentrami

- non mi viene proprio in mente



Da qui ne derivano perdite di tempo, stress e difficoltà nello studio, nell'organizzazione.



Durante la serata imparerai:



- tecniche di CONCENTRAZIONE

- tecniche di RILASSAMENTO

- tecniche di MEMORIA e di APPRENDIMENTO RAPIDO

- la LETTURA VELOCE



...Da subito ti darà la possibilità di imparare strategie utili per il tuo quotidiano personale e professionale. La serata possiede un valore 29.- eur. Per i rifrequentanti, la serata è gratuita.



Se siete in tre, UN ENTRATA È OMAGGIO!



Ecco un video di presentazione del mini corso:

https://www.youtube.com/watch?v=sqY8Fe7CrI0



Per maggiori informazioni e prenotare già il tuo posto:

http://www.brainup.it/mini-corso-memoria/