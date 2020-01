Corso di naturopatia e alimentazione naturale: al via le iscrizioni

Corso di Naturopatia & Alimentazione Naturale di Vittorio Alberti Naturopata. Il corso toccherà vari argomenti: dal rapporto fra l’alimentazione e la salute, allo studio della persona, delle sue caratteristiche, del suo stile di vita e delle predisposizioni familiari; dallo studio e dal riconoscimento delle piante e dei loro principi, fino al loro utilizzo in rapporto alla nostra salute ed al nostro benessere. Attraverso questo percorso si cercherà di diffondere alcune importanti conoscenze, capaci di migliorare significativamente la qualità della nostra vita. La salute è un impegno di amore per noi e per chi ci ama.

PROGRAMMA DEL CORSO



-MERCOLEDÌ 15 GENNAIO: LA VIA DEL CIBO, Per una sana Alimentazione del corpo e della mente dalle 20:30

-MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO: MEDICINA VERDE, L’utilizzo delle piante officinali per la salute dalle 20:30

-MARTEDÌ 3 MARZO: ALLA RICERCA DEL ClB0 DI PRIMAVERA, Piante mangerecce nella cultura gastronomica italiana dalle 20:30

-DOMENICA 22 MARZO. TUTTI ASSIEME A RACCOGLIERE LE PIANTE MANGERECCE. Appuntamento con Eva kneiflova’ Naturopata esperta di piante alimurgiche e Fitoterapia. ln caso di maltempo, la data verrà posticipata alla domenica successiva, il 29 marzo 2020. Escursione all’aperto: si raccomanda abbigliamento adeguato. Le lezioni si terranno nella Barchessa di Villa Pontello in Via Pontello 27 a Crocetta del Montello, TV.



💰COSTI

Il costo complessivo del corso sarà di 60 euro e comprenderà anche l’iscrizione all’associazione.



📞PER INFO ED ISCRIZIONI: 370 328 4609

O E-MAIL: associazioneculturaleanima@gmail.com



Si ringrazia l'insegnante:

Vittorio Alberti Naturopata e Fitopreparatore

Titolare dell’Erboristeria Armonia

Quero (BL) e Feltre (BL)

Fondatore e Preside della Scuola di Naturopatia Hermete - Sophia

