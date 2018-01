Corso Onav "Assaggiatore di vino"

Abbiamo il piacere di informarvi che martedì 1 marzo avrà inizio il Corso di Primo Livello per il conseguimento della Patente di “Assaggiatore di Vino” (riconoscimento giuridico D.P.R. 8/7/1981 n. 563) e conseguente iscrizione all’Albo Nazionale degli Assaggiatori di Vino ONAV.



Il Corso è articolato in 18 lezioni teorico-pratiche di circa 2 ore ciascuna. Dopo le 18 lezioni è prevista la sessione d’esame.

Il corso è aperto a tutti, anche a chi è privo di qualsiasi esperienza, e al tempo stesso rappresenta un'ottima occasione di completamento della formazione per chi ha già effettuato studi in quest’ambito.



Le lezioni si terranno con frequenza alternata bisettimanale e settimanale con orario 20.30 - 22.30, presso l’Hotel Spresiano in via Tiepolo, 10 a Spresiano (Treviso).



La quota di partecipazione comprende:

- tessera ONAV per il 2018 e 2019 con tutti i vantaggi conseguenti (es. promozioni presso gli esercizi commerciali convenzionati al programma “Fidelity” su tutto il territorio nazionale, acquisto a prezzi scontati dei biglietti per le principali manifestazioni e fiere vino, ecc.)

- il nuovo Manuale dell’Assaggiatore

- la valigetta con 6 bicchieri di degustazione

- le 18 lezioni del corso durante le quali si degusteranno 70 vini

- il libro celebrativo per i 65 anni dell'ONAV

- l'abbonamento alla rivista L'Assaggiatore fino a fine 2019

- la Patente di assaggiatore (consegnata dopo il superamento dell'esame)

- la spilla dell'associazione (consegnata insieme al diploma dopo il superamento dell'esame)

- il libretto delle degustazioni (consegnato insieme al diploma dopo il superamento dell'esame).



Il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo n. 32 persone. Le iscrizioni saranno raccolte in ordine cronologico fino ad un massimo di n. 45 persone.



Scadenza iscrizioni: 23 Febbraio 2018



Per la conferma d'iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo e versare l'intera quota o un anticipo di minimo € 250,00 (€ 220,00 per under 25) tramite bonifico bancario.



Per qualsiasi informazione potete contattare:

Delegato: Alessandro Buso cell. 348 9349781

Responsabile Corso : Lamberto Zanardo cell. 345 0373647



Vi aspettiamo per farvi conoscere la nostra associazione, con la speranza che entriate a farne parte anche voi!

