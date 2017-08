Corso di cucina: la paella valenciana

La paella valenciana: un mix di sapori mediterranei che ci delizia da secoli. Al nostro corso imparerai come preparare questo gustoso piatto nella cucina di casa tua per assaporarlo come nei migliori ristoranti. Il corso prevede un breve cenno storico che vi racconterà le origini della paella, seguirà la preparazione passo dopo passo della pietanza e terminerà con la degustazione di quanto preparato dagli allievi.

** Docente: Il corso sarà tenuto dallo Chef Maurizio Mestrinaro **

** Durata del corso: dalle 16.00 alle ore 20.00 circa con degustazione compresa **

** Massimo 4 partecipanti **

** Costo € 80,00 - per info e prenotazioni chiamare 389.8221251 o scrivere a ilovesugar@libero.it **