Impariamo a conoscere i pannolini lavabili

Perché scegliere i pannolini lavabili al posto degli usa e getta?

Quali sono i benefici per la salute del nostro bambino e per la salvaguardia dell’ambiente?

È vero che c‘è un risparmio economico o sono più convenienti gli usa e getta?

Come si indossano, quali tipologie possiamo trovare in commercio, quanti ne servono, come si lavano?

Risponderemo a tutte le vostre domande e soddisferemo la vostra curiosità mostrandovi diversi tipi di pannolino (AIO, AI2, pocket, due pezzi) per aiutarvi a capire se possono essere una scelta adatta alla vostra famiglia.



È possibile noleggiare un kit di pannolini lavabili per 2 settimane, per provare qual è il modello più adatto alle proprie esigenze.



————



A chi è rivolto: alle donne in gravidanza e dopo il parto.

Quota di partecipazione: non sono richiesti contributi di partecipazione, per partecipare è necessario essere soci, prenotazione obbligatoria a centro@melogranotv.org