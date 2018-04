Alla pasticceria Nascimben il corso sulle torte da credenza

TREVISO Vorreste imparare a preparare torte buone come quelle delle nostre nonne? Giovedì 10 maggio all'Antica Pasticceria Nascimben di Treviso puoi scoprire i segreti per creare squisite torte da credenza, seguendo i consigli di un esperto pasticcere.

Presso il laboratorio di viale Luzzatti, dalle 19:30 alle 22:30, si svolge il corso sulle torte della tradizione per un pubblico amatoriale di appassionati di cucina e di dolci. Potrai imparare in modo semplice e divertente tutti i passaggi per fare in chiave moderna torte di mandorle, crostate di noci, frangipane alle mele e l'amor di polenta, un dolce tipico preparato con farina di mais nell'impasto. Durante la lezione verranno spiegati passo passo tutti i passaggi, dal dosaggio degli ingredienti alla cottura, dalla preparazione del composto all'uso dell'attrezzatura. Il corso è pratico e utilissimo: dopo la lezione si potranno avere tutte le conoscenze per fare a casa queste deliziose torte, usando la normale attrezzatura domestica. Tutti possono partecipare: non serve avere particolari conoscenze di pasticceria. Il corso è pensato proprio per un pubblico amatoriale. I posti sono limitati: solo 15 in modo da poter seguire tutti i partecipanti con attenzione e disponibilità. A tenere il corso è una delle pasticcere professioniste di Pasticceria Nascimben, una delle pasticcerie più antiche e amate di Treviso, aperta dal 1865 e rinomata per le specialità locali come il tiramisù o la torta Piazentina. La prenotazione alla lezione è obbligatoria, il costo è di 50€. Per informazioni: info@pasticcerianascimben.it o 0422 210311.