Corso patentino per la guida del carrello elevatore/muletto

Il recente accordo in materia di sicurezza ha individuato le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione. Il corso è destinato a tutti coloro che già utilizzano o hanno intenzione di inserirsi in un luogo di lavoro che prevede l'utilizzo del carrello elevatore.



Il corso permette di ottenere un patentino che risponde alla preparazione prevista dal Testo Unico della sicurezza in ottemperanza al D.Lgs 81/08 aggiornato ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 ed è finalizzato a far acquisire le informazioni utili al destinatario per lavorare in sicurezza.



Gli argomenti trattati durante il corso sono:



Modulo giuridico e tecnico (8 ore)

- Normativa di igiene e sicurezza del lavoro

- Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso.

- Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo.

- Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti.

- Principali componenti: forche e/o organi di presa; montanti di sollevamento; il posto di guida; dispositivi di segnalazione e controllo; freni; ruote e tipologie di gommature; fonti di energia e contrappeso

- Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all’ambiente

- Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.

- Sistemi di protezione attiva e passiva

- Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la stabilità

- Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche

- Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione



Modulo pratico (4 ore)

- Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze

- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello

- Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico



