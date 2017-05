Al via a Preganziol un corso esclusivo per diventare produttori di birra

PREGANZIOL Dalla teoria alla pratica per fabbricare in casa la propria birra speciale. Per molti cittadini è un sogno rimasto sempre nel cassetto ma se abitate nei dintorni di Preganziol la Brasseria Veneta vi invita a partecipare al corso "Primi Passi" dove fin dalla prima lezione potrete iniziare a fare la birra a casa vostra.

Il corso avrà luogo dalle 20.15 alle 22.30 presso l'hotel Crystal di Preganziol ma inizierà solo al raggiungimento minimo di 10 persone iscritte, in caso di annullamento le quote versate per il corso verranno restituite. Docenti del corso composto da quattro lezioni saranno: Antonio Doc Di Gilio e Francesco Pozzebon con il supporto tecnico di Matteo Nicoletto. Ogni partecipante riceverà un bicchiere Expo Brasseria Veneta 1/2 pinta, un libro didattico per fare la birra in casa e l’attestato di partecipazione al corso. Il costo complessivo è di 80 euro a persona. Obbligatoria la prenotazione entro il 2 Giugno 2017. Per iscriversi sarà sufficiente cliccare su questo link