Corso "La potatura degli alberi da frutto" @Bardin

Verranno affrontati i seguenti argomenti:

- Prima di potare: conoscere le piante da frutto

- Innesti e sviluppo delle piante

- Obiettivi ed epoche della potatura

- Taglio di rami, branche e diradamento dei frutti

- Potatura di formazione: forma naturale ed artificiale

- Come riconoscere le gemme a frutto e a legno

- Attrezzi adatta alla potatura

- Dimostrazione pratica

Alla fine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante un buono di € 15 spendibile presso il nostro punto vendita. Ti aspettiamo con un vasto assortimento di alberi da frutto nel nostro reparto vivaio! Il corso si terrà durante il periodo del Paese del Natale, lasciati sorprendere da questa atmosfera magica!

CORSO A NUMERO CHIUSO

Il corso avrà luogo presso il nostro Garden Store. Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. In caso di mancato raggiungimento il corso verrà annullato e l’importo versato per l’iscrizione sarà restituito. Se il corsista partecipa accompagnato da un figlio si prega gentilmente di comunicarcelo in anticipo. Per motivi di spazio e per non disturbare lo svolgimento del corso, non è consigliabile portare animali.