Corso di preparazione alla sceneggiatura con Marco Pettenello

Il corso sarà un viaggio nel mondo del cinema attraverso la scrittura cinematografica, ​a partire dalle tappe della scrittura, passando per la storia del mestiere dello sceneggiatore, per poi analizzare i personaggi e la loro struttura, focalizzando l’attenzione sugli elementi principali della scrittura per il cinema​, fino​ ad arrivare ad essere in grado anche di riscrivere la sceneggiatura stessa. Perché non ci sono ​solo ​stori​e, ma​ per raccontare una storia​, ​bisogna saperla scrive​re.

Il programma prevede la realizzazione di un trattamento basato su una storia di gradimento dei corsisti, ai quali si richiede l'nvio del soggetto prima dell'inizio del corso. Le lezioni si svolgeranno presso l'Hotel Maggior Consiglio (TV), nei giorni: 2 e 3 febbraio 2019 (sabato, 10.00-19.00 / domenica 9.00-18.00) e 23 e 24 febbraio 2019 (sabato, 10.00-19.00 / domenica 9.00-18.00) per un totale di 32 ore in aula. I due weekend saranno fra loro collegati da un'azione di monitoraggio da remoto dei lavori in fase di sviluppo da parte del docente.

Il costo d'scrizione è di € 600,00 (si prevede uno sconto del 10% per gli iscritti al Career Day di Ca’ Foscari). La partecipazione è riservata a un numero massimo di 10 iscritti.

Ancora pochi posti disponibili

Per info e adesioni: info@officineveneto.it