Corso di rilevazione 3D a Montebelluna

Corso per imparare come rilevare in 3D un oggetto utilizzando strumenti e tecniche LOW-COST: da immagini digitali, da video digitali o con uno scanner 3D. Il primo corso organizzato in provincia di Treviso da Lumi Industries in collaborazione con 3D Archeolab, aperto a professionisti e non, che vogliano acquisire le basi delle tecniche di reverse engineering applicabili a qualsiasi ambito: dalla scarpa all'occhialeria, dall'oreficeria all'accessoristica, meccanica, arte, componentistica e molto altro ancora. Due giorni intensi per imparare a: - progettare e realizzare una campagna fotografica e video di rilievo 3D - realizzare un modello 3D a colori e metricamente corretto usando immagini digitali - usare i principali software commerciali di rilievo Image-Based - compiere l'elaborazione usando solo software libero e open source come esportare il modello per la stampa 3D e per la pubblicazione on-line. Per il programma completo del corso: https://goo.gl/pwVcUI Per informazioni ed iscrizioni scrivere a: info@lumindustries.com o compilare il modulo a questo link https://goo.gl/sVmM5k (fondo pagina) E inoltre 10% di sconto: - per tutti gli studenti (Scuole secondarie di secondo grado, Università, Scuole di Specializzazione, Scuole di Dottorato), - per gli insegnati delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, - per i soci di 3D Archeolab, - per i clienti Lumi Industries di stampanti 3D e resine.