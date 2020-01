"Vivere il morire": come affrontare le separazioni, la perdita, l'abbandono

Nella vita molteplici momenti di passaggio interessano ciascuno di noi: da momenti felici possiamo trovarci in momenti bui e apparentemente senza via d’uscita. Le sfide più dolorose da affrontare rimangono sempre le separazioni, la perdita di qualcuno, l’abbandono.… Momenti dolorosi che ci mettono a dura prova e che spesso modificano la nostra esistenza. “Vivere il Morire” è un corso che tratta in modo profondo, rispettoso e delicato un tema come la morte, considerato tabù nella società attuale, e che dà insegnamenti preziosi per affrontare l’argomento con più serenità e consapevolezza.

Contenuti del corso

• Vivere il morire.

• La morte lenta e la morte improvvisa.

• L’attaccamento affettivo, i legami.

• Il lasciar andare, il distacco.

• L’elaborazione del lutto, la gestione della perdita.

• Come vivere la vita per non aver paura della morte.

• Come accompagnare la persona cara nel momento del trapasso

Relatore: Lorenzo Battistutta, ricercatore in campo umanistico, counselor.

Fondatore dell’Istituto Libere Abilità Aligeb, studioso di antropologia, del diritto e dell’etica nelle varie tradizioni del passato e nelle diverse culture moderne.

Presso le scuole di Charles Berner ha conseguito i diplomi per “Perfezionamento in comunicazione interpersonale”, “studio della mente e dei suoi meccanismi limitanti, “studio delle abilità insite in ogni essere umano”.

Sabato 22 febbraio 2020 dalle 14:30 alle 17:30

Per informazioni www.artedellasalute.it