Corso Superbrain Yoga - Master Choa Kok Sui

In questo corso vengono rivelate importanti informazioni sui Chakra e insegnata una alchimia per lo sviluppo di tutte le funzioni celebrali. La pratica di questa tecnica aiuta tutti coloro, di qualsiasi età, che hanno problemi di memoria, di concentrazione, di attenzione, e fa ulteriormente sviluppare tutte le qualità che si possiedono.



Questo corso è un valido aiuto nella vita frenetica di ogni giorno:



- Per energizzare il cervello e il sistema nervoso;

- Per aumentare la concentrazione e la memoria;

- Per potenziare lo studio;

- Per ridurre lo stress;

- Per evitare l'invecchiamento della mente.



Nel corso verrà insegnata la tecnica di Superbrain Yoga fondata dal Master Choa Kok Sui sulla base delle conoscenze derivanti dai grandi Rishi indiani e dai principi dell'auricolo terapia. La tecnica di Superbrain yoga attiva i centri energetici superiori ed energizza il cervello e il sistema nervoso. La tecnica di Superbrain Yoga insegnata vi consentirà di:

- aumentare le facoltà intellettive

- migliorare e aumentare le capacità di concentrazione ed attenzione

- migliorare e aumentare la capacità di ricordare e memorizzare

- migliorare e aumentare la capacità nella risoluzione dei problemi

- equilibrare gli stati emotivi e ridurre paure, ansia e stress.



Nel Corso si alterneranno momenti teorici ad esercizi pratici. E' possibile utilizzarlo anche per migliorare le condizioni di pazienti affetti da disturbi psicologici e/o da malattie del cervello e del sistema nervoso. Utile anche ai bambini per focalizzarsi meglio nello studio, per migliorare gli stati emozionali, ricordare e memorizzare di più. Utile anche agli anziani per mantenere attivo ed energizzato il cervello e tutte le sue funzioni.

