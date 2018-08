"I cortili dell'arte": al via la IX edizione

Sarà la tavola rotonda sul tema “L’arte come mezzo di sensibilizzazione per riqualificare i borghi” ad aprire la IX edizione dei Cortili dell’Arte, organizzati dalla Pro Loro di Tarzo (TV). L’appuntamento è per sabato 4 agosto alle 17.30 nella frazione di Fratta: al dibattito che darà il via alla due giorni della mostra parteciperanno il prof. Angelo Maggi, professore associato e docente di storia della fotografia e storia della rappresentazione fotografica dell’architettura presso IUAV, e la dott.ssa Gabriella Vettoretti, già presidente del premio Arte in laguna.



Valorizzare l’espressione artistica nelle varie forme e nei diversi linguaggi, animando un borgo fra i più belli e suggestivi della Marca: questo l’obiettivo della manifestazione, che per l’edizione 2018 ha chiamato a raccolta più di 90 artisti fra pittori, scultori, fotografi, ceramisti. Le case e le corti per l’occasione si apriranno per accogliere le opere e i loro autori, in un incantevole percorso espositivo che si snoda per le vie del paese. Molti gli eventi collaterali di animazione culturale come teatro, musica, esperienze di stampa e ceramica, laboratori.



Nel programma di sabato, al termine della tavola rotonda, alle 18.30, ci sarà la visita guidata alla chiesetta di S. Martino di Fratta a cura della dott.ssa Martina Peloso (evento che si ripeterà anche domenica alla stessa ora) e la Premiazione della 4ª edizione del premio artistico “Contea di Ceneda e Tarzo”. Alle 21.00, cinema sotto le stelle con la proiezione del film “Il sale della terra” (Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders, 2014), mentre alle 21.30 ci sarà lo spettacolo teatrale “La pianura è un foglio bianco” con Elisa Lolli e Marco Sforza. I Cortili riapriranno poi domenica alle 10. Nel pomeriggio, alle 17.00 musica acustica itinerante. Alle 21.00 “Concerto Raccontato” con i Calzini Clandestini e proiezione del film “Waste land (Lucy Walker, Karen Harley, João Jardim, 2010).



Si segnalano tra i laboratori di quest’anno“Ricreare Fratta”, un laboratorio artistico per bambini a cura de il collettivo (sabato e domenica), “Cottura ceramica artistica e Raku”, esperienza per tutti, proposta dall’associazione I Bochaleri (domenica tutto il giorno), la manipolazione della creta per bambini con l’Associazione Ceramisti di Scomigo (domenica pomeriggio) e il workshop di cianotipia “Passeggiando nel blu dipinto di blu”.

L’ingresso ai Cortili dell’arte è libero e gratuito.

