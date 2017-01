Conferenza "Cosa Fare per stare Bene in Casa?"

“Soffri di mal di testa quando sei in casa?”

“Hai spesso irritazione alla gola o agli occhi?”

“Sei sempre stanco e fai fatica a concentrarti a lavoro?”

Forse soffri di Sindrome da Edificio Malato.



I sintomi che hai potrebbero essere legati all'inquinamento dell'ambiente dove vivi o lavori.

L'inquinamento è la causa di molte malattie come: ictus, ischemie, problemi polmonari, infezioni respiratorie dei bambini, cancro al polmone. (Fonte: OMS - Organizzazione Mondiale Sanità).



> INGRESSO GRATUITO <



Uno studio scientifico americano ha scoperto che "dentro le case l’inquinamento è fino a 12 volte superiore all’esterno".

(Fonte: EPA - US Environmental Protection Agency).



Parlerò di come risolvere CASI CONCRETI come per esempio la cameretta dei bimbi a casa tua o il tuo ufficio.



Durante la serata scopriremo assieme le cause, e inoltre:

> Avrai le SOLUZIONI per eliminare l’inquinamento dentro casa tua e non ammalarti più!

> Conoscerai gli ultimi ESPERIMENTI SCIENTIFICI fatti in USA, Gran Bretagna, Italia.

> Avrai ACCESSO ESCLUSIVO alla conferenza anche in seguito comodamente da casa.



+ In più riceverai gratuitamente la GUIDA in formato cartaceo da portare a casa intitolata: “Come Risolvere I Problemi Dell’Inquinamento Dentro Casa”.



N.B. Se il tuo Obiettivo è Vivere Bene e in Salute, allora la partecipazione a questo incontro ti sarà indispensabile!



> SEGNA ORA a calendario questa conferenza del

13 Gennaio 2017 ore 20:30

presso l'Associazione Ambra

via Giuseppe Garibaldi, 20 a Quinto di Treviso.



IMPORTANTE: se il vostro navigatore non vi trova la via G. Garibalidi inserite in alternativa la via G. Galvani.



La sede si trova a ridosso del parco pubblico.

Se nemmeno così tiu trovi chiama i cellulari qui sotto.

Ci vediamo lì!



INDIRIZZO:

Via Giuseppe Garibaldi, 20, 31055 Quinto di Treviso TV, Italia

È il quartiere dietro ai Vivai Vanin.



CONTATTI:

349 5756388 Federico

340 3962154 Monica - Associazione Ambra - http://www.associazioneambra.it/