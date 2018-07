Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: ecco la Fiera Vegetariana e la Sagra del Carmine

MANIFESTAZIONI Buon cibo non mente! Se volete abbuffarvi come non mai non potete che presenziare alle serate della "Sagra del Carmine" di Lancenigo che presenta: stand enogastronomico, enoteca, serate culinarie a tema, pesca di beneficenza, parco divertimenti e spettacolo pirotecnico e ancora concerti, film, rappresentazioni, con tutte le sere dalle 19 alle 22 un servizio di baby-sitting. A Vedelago sarà invece presente la tradizionale "Fanzolo in Festa" a Villa Emo (che presenta anche la "Passeggiata del Palladio") con ottima cucina, tanta birra, simpaticissimi volontari, un sempre attivo stand gastronomico e alla sera musica e divertimento assicurati; mentre in zona Castelfranco non perdetevi l'attesa sagra "Salvatronda in festa" con tantissimi eventi per tutti i gusti e le età. Se però amate la vita salutare, da non perdere è la "Fiera Vegetariana" di Monastier: sono in programma oltre venti eventi e conferenze, due concerti di musica dal vivo, presentazioni di libri, spettacoli e parteciperanno decine di espositori che renderanno la Fiera un evento unico nel suo genere. Infine, per qualcosa di diverso, a tema cibo-musicale troviamo il party "The Summer is Magic" a Spresiano, mentre a Zero Branco ci sarà "La Villa dei bambini" con laboratori, street food, teatro, circo, fattoria degli animali e persino diversi espositori, per due giorni dedicati interamente ai più piccoli.

CONCERTI&TEATRO Per quanto attiene al teatro, il primo appuntamento che vi segnaliamo è con lo spettacolo "#iosiamo" alla Rotonda di Badoere, poi ecco "La regina dell'acqua" per tutti i bambini a Conscio, mentre a Villa Bachessa di Ponzano Veneto ci sarà la commedia in due atti "Otto donne" per la rassegna "Teatro sotto le stelle". Per la musica, invece, l'appuntamento è prima di tutto a Ponzano con la rassegna "Organi Estate" che presenta l'ucraino "Ivan Dukhnych", mentre a Mogliano ci sarà "Perché Sanremo è Sanremo" per un omaggio alla canzone italiana e a Vedelago il live dei "Monocorda acustic duo". Poi, occhio a "Plastik Bones - Darkwave Night" in centro a Treviso e la serata "Radio PiterPan" al Mambo di Arcade con la presenza anche di Fedro.

INCONTRI,CORSI&CINEMA In centro a Treviso vi consigliamo subito il cineforum-dibattito "Comunichiamoci" per la rassegna di "Sedicitrenta", mentre a Montebelluna ci sono i film del cinema all'eperto per "Cine Luna". Poi, all'Oasi di Cervara di Quinto non perdetevi la serata per famiglie "Animali fantastici e dove trovarli", o ancora interessante è il "Workshop d'arte bonsai" da Bardin di Treviso.