Cosa fare a Capodanno a Treviso e provincia: ecco tutte le proposte di TrevisoToday

Siete ancora in ritardo con i preparativi per l'ultimo dell'anno? Non sapete come passare la serata di Capodanno? Vi hanno chiesto di organizzare una bella nottata in compagnia ma non avete nessuna idea? Bene, allora abbiamo più di qualche consiglio per voi, soprattutto per coloro che hanno voglia di tanta buona musica e balli per un 31 notte all'insegna della festa all'ennesima potenza! Attenzione: quasi tutte le nostre proposte sono comunque comprensive anche, nell'eventualità lo preferiate, di cenone di Capodanno! Cliccate sell'evento che vi ispira di più e scopritene i dettagli!

"Capodanno a Villa Braida" di Mogliano Veneto con la musica dei Guest Djs Luciano Gaggia, Francesco Capodacqua e Samuel Valeri, oltre ai local Djs Manuel Rasera Dj, Ramset e Marco Zabeo.

"Capodanno in Villa Foscarini Cornaro" di Gorgo al Monticano un party elegante, raffinato, esclusivo ed unico per un ultimo dell'anno a 5 stelle!

"Capodanno all'Havana Club" di Treviso. Qui potrete, semplicemente collegandovi al sito e votando, scegliere le canzoni che vorrete ballare! Nelle sale poi troverete la musica di Bicio, Owren, Francesco Milillo e Cristianino.

"Capodanno in Villa Giustinian" a Mogliano Veneto con la musica di Nicola Brusegan (Houseworx rec) - Mr.Eli - Thomas - TommasoRossi (Vinyl set) e Dj Nik.

"Capodanno in Villa Amistani" di Montebelluna con la storia, l'ospitalità e l'eleganza delle Cantine Amistani…Un’esperienza di cena e divertimento unica firmata MAXMAX (Caerano San Marco)!

"Capodanno Papagayo al Glam Club" di Cornuda con musica Hip-hop, RnB e Reggaeton.

"Capodanno al Momà" di Asolo dove potrete partecipare al Cenone per vincere un viaggio da sogno con MSC Crociere! Per quanto riguarda le scelte musicali, ci saranno Amanzio Lurve, Francesco Torre e John Bruno, oltre alla voce di Ale Todescato!

"Capodanno al Teatro del Pane" di Villorba con lo spettacolo teatro-musicale delle Hostress e i fratelli musicali Jashgarwronsky.

"Capodanno all'Odissea - Anima Club" di Spresiano. L'esclusiva festa di fine anno, con grandi spettacoli e la più bella musica da ballare fino all'alba, presenta diverse sale: la musica house commerciale sarà curata dal Guest dj Oyadi e dal Resident Marco Agostinetto Dj con la Voce di Lady Helen; la sala Music Hall - Musica Live avrà l'Orchestra Rossella Ferrari e i Casanova; in Sala Lime la musica 90'- 2000; poi il SoundLab con musica techno/deep/house e Mini + M.Zabeo. Infine, le Sale Miami e Cabana per un Capodanno latino con Salsa, Bachata e Kizomba e i Djs Miky - Marcus e l'animazione Speciale Mariela de Cuba.

"Capodanno al BHR Hotel" di Quinto. Se per te Capodanno è uguale a divertimento, compagnia e buona tavola, unisciti a loro! Prenota il tuo cenone al Best Western Premier Bhr Treviso Hotel e ti offriranno un ricco brindisi di benvenuto con il loro famoso gran buffet, cenone e tanta musica e divertimento con il sax e la voce di Carlo Bellani. Offerta speciale per le famiglie, con menù dedicato e sala riservata con intrattenimento e giochi.

"Capodanno al The Wishing Wells" di Treviso. Dopo il cenone, vi accompagnerà alla mezzanotte un'artista completa, ossia Solena Da'rko, una dj con contaminazioni House e Deep House per farvi ballare fino a tarda notte!

"Capodanno al Nasty Boys" di Treviso con le musiche di Matt and The Peabody Ducks dalla Spagna e poi Texabilly Rockets dal Portogallo!