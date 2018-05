Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: in centro è l'ora dello street food e della birra

MANIFESTAZIONI, CIBO & VINO E' primavera ed è ormai ora degli eventi enogastronomici lungo tutta la Marca trevigiana. Ad esempio, in questi giorni potrete ancora trovare la "39^ Mostra del Valdobbiadene DOCG Rive di Colbertaldo e Vidor", la "Festa delle rane" a San Giacomo di Veglia e la "49° Mostra del Vino Superiore dei Colli" a Corbanese! Ma anche la "27^ Mostra della ciliegia" a Maser, la "4^ Mostra del Prosecco Superiore Rive di Ogliano", a Borso del Grappa la "21^ Festa alpina e dei prodotti tipici" e la "47^ Mostra dei Vini di Collina" a San Pietro di Feletto. Senza contare che in pieno centro storico a Treviso ci sarà "Isola del Gusto - Beer festival Zytho-gastronomia" con stand gastronomici di eccellenza, accompagnati da una selezione impeccabile di birrifici locali ed europei. L'evento però più atteso è "OpenFood" all'ex Pagnossin di Treviso: sarà un viaggio culinario di sapori unici e genuini dove il pubblico potrà gustare e acquistare prodotti esclusivi, anche con i Vignaioli Indipendenti. Ci saranno anche laboratori manuali e sensoriali per grandi e piccini, tavole rotonde e degustazioni con esperti del settore. Poi, per gli amanti degli animali, ecco la "Festa del bastardino" sulle mura del capoluogo e la "Fiera Amici Animali" all'ippodromo, mentre per gli appassionati del vino a Roncade c'è "Cantine aperte al Castello" e a San Polo di Piave "Welcome a Ca' di Rajo". Ah, ovviamente non dimenticate nemmeno la "Birralonga" di Conegliano, ossia il festival della birra e dello street food e la "Cena al buio" al Teatro del Pane di Villorba! Infine, a Montebelluna appuntamento con "TedX Montebelluna - Idee in orbita" e a Castelfranco con l'immancabile manofestazione "Sottosopra" con molteplici ospiti importanti, musica e cultura!

CONCERTI&TEATRO Apriamo questa sezione musicale con l'Home che a Treviso presenta una serata interamente dedicata al compianto Chris Cornell con un doppio live dei Long Road e Seattle’s , mentre al Museo Bailo ci sarà "Intrecci di '900 - La seduzione della natura" e a Villa Emo di Vedelago "Rivaux. Fuochi e virtuosismi" per la rassegna Baroque Experience. Poi, a Castello di Godego ecco "Carlo Colombo 4et", a Nervesa della Battaglia la serata "Amore Radio Show", a Villa Chiminelli di Castelfranco "Riflessi barocchi", "Kim Ree Heena" a Vittorio Veneto e ad Altivole, al Barco della Regina Cornaro, il concerto di Giorgio Barbarotta. Per quanto concerne invece il teatro, a Valdobbiadene va in scena lo spettacolo "Women on the road!" in lingua inglese.

INCONTRI&CORSI Qui, sicuramente d'interesse per tutti è l'incontro presso Fabrica con Barnaba Fornasetti in "Vita, morte e miracoli", mentre a Villa Papadopoli di Vittorio Veneto vanno in scena gli ultimi appuntamenti per adulti e bambini della rassegna "1000 Libri". A Mogliano, invece, ecco la conferenza "Troppi morti sulle strade". Infine, occhio al "Giuramento sul Piave" a San Biagio di Callalta per onorare i caduti dela Grande Guerra.