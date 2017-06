"Costellazioni familiari" con Enrico Ruggini

Domenica 18 giugno SEMINARIO dalle ore 9 alle 18. COLLOQUI INDIVIDUALI: su prenotazione La famiglia è il terreno in cui ognuno di noi è radicato. Fino a quando non impariamo a riconoscere queste radici, non potremo superare agilmente gli ostacoli che la vita pone ogni giorno tra noi e le nostre mete, e ancor meno potremo incontrare la nostra dimensione più vera e profonda. IL CONDUTTORE Dott. Enrico Ruggini. Psicologo clinico in libera professione, lavora individualmente, con coppie e con gruppi. Formazioni: Psicosintesi, Costellazioni Familiari metodo Hellinger, Tecniche transgenerazionali, Psicoterapia Biosistemica; membro SIPT (Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica); Docente di formazione in psico-oncologia; Ricercatore presso il Centro Studi e Ricerche dell'Istituto di Psicosintesi; Autore e Conduttore di seminari di ispirazione psicosintetica; svolge attività sia individuale che di gruppo nel campo interpersonale e transpersonale, con particolare orientamento alla dimensione evolutiva e spirituale dell'uomo; divulgatore del Cerchio Firenze 77, tiene corsi, conferenze e coordina gruppi in tutta Italia e all'estero. PROGRAMMA, INFO E ISCRIZIONI QUI: http://centrospaziozero.it/detail/seminari/costellazioni-familari-26