Cover stories, music design work of Bill Smith

COVER STORIES

1977 – 2019

Music Design Work of

Bill Smith



�Venerdì 15 novembre alle ore 20.45, presso Tipoteca Auditorium, si terrà l’evento “Cover Stories, 1977-2019. Music Design Work” con Bill Smith, affermato grafico londinese che nella sua quarantennale carriera ha realizzato oltre 3000 progetti per alcuni tra i più importanti e significativi artisti musicali, tra i quali The Jam, The Cure, King Crimson, Rolling Stones, Queen, Marillon, Led Zeppelin, Genesis e Kate Bush.



L’evento ideato da Tipoteca Italiana e Officina Calligrafica, è a cura di Gianna Pomero e Mirko Sernagiotto. Bill Smith racconterà degli incontri musicali che hanno caratterizzato la sua carriera di grafico. La serata proseguirà in Tipoteca – Museo della Stampa e del Design Tipografico, dove il pubblico potrà interagire con Bill Smith e ascoltare Dj Alex Del Duca che selezionerà per l’occasione brani tratti dai dischi le cui copertine sono state realizzate dall’artista inglese. In omaggio alle sue copertine, divenute iconiche tra gli appassionati di musica di tutto il mondo, Tipoteca realizzerà dei poster da lui progettati e stampati presso Tipoteca Stamperia, in tiratura limitata e numerata.



L’evento è in collaborazione con Sepolcro Zero.

Si ringrazia per il contributo Ottica Cabrel.



Prenotazione obbligatoria – ingresso euro 12,00

Info www.tipoteca.it

Email eventi@tipoteca.it