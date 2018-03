⭕ Siamo nati per essere felici, ma... da dove si inizia?!



⭕ CreaTe - Riscopri la gioia di essere Te!

Serata informale davanti a un the



⭕ Porta te stesso così come sei e insieme al gruppo scoprirai quanto è bello camminare nella tua direzione autentica!



⭕ Venerdì 6 aprile ore 19.45 - 22

⭕ Casa del podestà, V.lo del Podestà/Galleria Calmaggiore,Treviso

Ingresso gratuito con prenotazione



Immagina di essere accolto in un'antica sala cittadina nella casa del Podestà, di sederti intorno a un grande tavolo d'altri tempi, accanto a un camino in pietra, fra persone riunite con lo stesso intento: riscoprire la gioia di essere se stesse!

Immagina di sorseggiare un the, fra uno stuzzichino e l'altro, e di confrontarti con gli altri su un'opportunità:

"Posso creare la mia vita esprimendo la mia natura più profonda?".



Rispolverare le tue risorse, riscoprire il tuo essere qui, valorizzare le tue caratteristiche, accettare gli specchi dell'esistenza, cogliere i segnali e i simboli nella vita saranno i focus della serata.



⭕ Durante l'evento verrà presentato il percorso CreaTe - Riscopri la gioia di essere te! 11 incontri individuali e di gruppo per ritrovare l'ebbrezza di vivere.



⭕ Ingresso gratuito. Gradito contributo responsabile.

⭕ INFO: info@robertamarzola.it - cell 320 4103952

⭕ PRENOTA ENTRO GIOVEDI' 5 APRILE (posti limitati): http://bit.ly/prenotaCreaTe





Evento ideato e guidato da Roberta Marzola - Facilitatrice e giornalista. Esperta in tecniche per il riequilibrio energetico, ama creare percorsi innovativi per la consapevolezza integrando antiche tecnologie per il risveglio dell'essere con moderne tecniche di consapevolezza. Negli ultimi vent'anni si è formata seguendo gli insegnamenti di Osho, Gurdjieff, PNL, Gestalt, bioenergetica e tante tecniche di guarigione con le energie sottili. Conduce meditazioni attive, laboratori di gruppo e offre sessioni individuali.

Grazie all'associazione Cuori di luce Yogadaytv per la collaborazione