Festa agli impianti sportivi di Campolongo: sul palco Cristina D'Avena

Domenica 12 maggio alle 09.30 si terrà il nono Torneo di calcio a scopo benefico in favore della Fondazione Città della Speranza, impegnata nell'assistenza e ricerca scientifica.

L'appuntamento è organizzato negli impianti sportivi di via Monticano, a Campolongo di Conegliano. L'iniziativa è sponsorizzata dalla LPI Utensileria, che nel 2008 ha organizzato una festa con 500 persone, per ringraziarlo del risultato di uscire da una fase difficile. L'evento, un ingresso libero, è riservato alla categoria "Piccoli calci": vede il patrocinio del Comune di Conegliano e la collaborazione delle società Polisportiva e Calcio Campolongo. Lo slogan della manifestazione è "Sport e ricerca uniti per vincere". I 120 bambini partecipanti riceveranno un pallone alle 17.30. Al torneo saranno presenti il ​​sindaco di Conegliano Fabio Chies , l'avvocato Maurizio Paniz , i presidenti della Polisportiva e il Calcio Campolongo, Primo Longo della LPI Utensileria. Tra gli interventi, anche quello della dottoressa Stefania Antonella. La festa continuerà anche alla sera, sempre negli impianti di sportivi di Campolongo, con la musica come protagonista: alle ore 17.00 il cantante Miani aprirà una serata, durante la quale Cristina D'Avena sarà ospite speciale. Lo spettacolo sarà a ingresso libero e darà un contributo per le attività della fondazione Città della Speranza.