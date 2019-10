Halloween, Cristina D'Avena in concerto al Parco degli Alberi Parlanti

Dolcetto o scherzetto? A Leolandia, parco a tema che anche nel 2019 si è classificato numero 1 in Italia sul portale TripAdvisor, Halloween si festeggia all’insegna di giochi, musica e divertimento: tanta atmosfera senza nemmeno un briciolo di paura.

La giornata del 31 ottobre sarà scandita da numerosi appuntamenti, a cominciare da una coinvolgente caccia al tesoro in compagnia dei PJ Masks – Superpigiamini ispirata all’episodio speciale della serie “Gli imbroglioni di Halloween” che andrà in onda proprio negli stessi giorni in anteprima su RAI YoYo. Seguendo gli indizi disseminati nel parco, i piccoli ospiti di Leolandia potranno aiutare i loro eroi preferiti, Gattoboy, Geco e Gufetta, a ritrovare i dolcetti rubati dai dispettosi cattivi, così da permettere a tutti i bambini di festeggiare Halloween all’insegna del tradizionale “Dolcetto o Scherzetto?”. E dopo il tramonto cominceranno i festeggiamenti della notte delle streghe con apertura del parco prolungata fino alle 22: in programma l’esibizione live di Cristina D’Avena, che sarà protagonista nel tardo pomeriggio di simpatiche sfide con il pubblico e poi, dalle 21:30, farà cantare e ballare grandi e piccini al ritmo dei suoi indimenticabili successi. Gran finale con un affascinante spettacolo pirotecnico nella cornice della Minitalia.

Imperdibili gli appuntamenti con la parata di HalLEOween e “Fantasmi”, musical acrobatico messo in scena dal cast artistico del parco, che vedrà un gruppo di allegri fantasmi alle prese con i misteri di una insolita biblioteca ospitata nelle segrete del castello di Leolandia. Come se non bastasse, tra zucche giganti, simpatici pipistrelli e dispettosi fantasmini, si potrà scoprire il Festival delle Scope Magiche, l’unico vero raduno di scope incantate, oltre alle 46 attrazioni e alla possibilità di incontrare a “tu per tu” i personaggi più amati del mondo dei cartoon. Per i più golosi, non mancheranno gustose proposte a tema: mele caramellate, zucchero filato, caldarroste, bretzel e marshmallow. E per gli adulti, squisite “pozioni magiche” al gusto di birra e vin brulé. Tra gli eventi clou del periodo di Halloween, da segnalare anche il ritorno a Leolandia delle Miracle Tunes sabato 26 ottobre. Jasmine, Emily, Julie, Sophia e Charlotte offriranno ai loro piccoli fan una giornata entusiasmante: si esibiranno dal vivo sul palco della LeoArena e saranno a disposizione dei loro piccoli fan per scattare foto ricordo. In loco si potrà acquistare il merchandising ufficiale, per conservare un ricordo indelebile dell’incontro con le 5 eroine, che combattono il male grazie al potere della musica e del ballo. Leolandia aspetta grandi e piccini per un HalLEOween ricco di sorprese. E, con la speciale promozione, per ogni biglietto a data fissa acquistato con ingresso tra l’1 e il 31 ottobre, oltre al rientro gratuito entro 60 giorni dalla prima visita, si avrà diritto ad un ulteriore ingresso gratuito in una giornata di apertura del parco a scelta tra il 1° novembre 2019 e il 6 gennaio 2020, per vivere la magia del Natale Incantato. A chi desidera invece cogliere l’occasione della visita al magico mondo di HalLEOween per trascorrere un weekend di vacanza, Leolandia propone convenienti pacchetti Parco + Hotel a partire da € 39,90 da prenotare su leolandia.it: la quota comprende 1 notte di soggiorno in hotel e 2 giorni d’ingresso al parco a persona, con bambini gratis fino a 89 cm di altezza. Per raggiungere il parco in totale relax e sicurezza, sono inoltre operative delle comode navette che collegano Leolandia con Milano e Bergamo. Tutti i dettagli, inclusi giorni e orari di apertura del parco e del servizio navetta sono disponibili sul sito www.leolandia.it.