A Crocetta del Montello al via "Oltre l'argine"

Serata aperta a tutti.



OLTRE L'ARGINE

Tre incontri aperti al pubblico per capire, con un corretto approccio scientifico, l'ecosistema fluviale, la sua complessità e la sua fragilità.

Approfondimenti sulla fauna acquatica e le relazioni con altre specie.

Vi aspettiamo numerosi!

INGRESSO LIBERO



27 settembre

ECOLOGIA DEI CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

Bruno Boz

CIRFS Centro Italiano Riqualificazione Fluviale

Biblioteca Comunale di Crocetta del Montello (TV) | ORE 21

-----------------------

11 ottobre

CLIMA E MINI IDROELETTRICO, L'IMPATTO SUI CORSI D'ACQUA

Elisa Cozzarini

scrittrice e giornalista

Biblioteca Comunale di Crocetta del Montello (TV) | ORE 21



Per maggiori informazioni:

E-mail: trevigiana@lipu.it

Tel: 328 180 35 60

- ATTENZIONE, gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale di Crocetta del Montello (TV) - Museo Civico, via Erizzo 133 -